Feira do Livro Reconstrói RS terá nova edição em maio no Instituto Ling

Criada para socorrer os livreiros do Rio Grande do Sul depois do baque da enchente de 2024, a Feira do Livro Reconstrói RS está de volta — e ainda mais forte. Organizada pelo Instituto Ling, em Porto Alegre, a nova edição do evento solidário será realizada nos dias 16, 17 e 18 de maio, na sede do centro cultural, com entrada franca (veja os detalhes abaixo).

Não por menos, a instituição recebe, nesta quarta-feira (23), o título de "Amiga do Livro".

No ano passado, 10,4 mil pessoas passaram pelo local e apoiaram a causa, que reuniu livrarias, editoras, sebos e autores afetados pela catástrofe climática. Foi uma onda de solidariedade bonita de ver, que lotou as dependências da entidade e deu ânimo ao setor.

Agora, mais uma vez, o público poderá comprar obras diretamente de quem as produz, sem intermediários. Haverá, ainda, bate-papos literários, shows musicais, atividades infantis e sessões de autógrafos. Serão cerca de 40 expositores participando com suas bancas e mais de 30 atividades artísticas, a maior parte delas gratuitas.

Anote aí (em primeira mão): a abertura será no dia 16, às 19h, com um bate-papo com Socorro Acioli, vencedora do Prêmio Jabuti e presença frequente na lista de autores mais vendidos no Brasil (leia no fim do texto como garantir ingresso).

Com mais de 20 livros publicados, entre eles os best-sellers A cabeça do santo e Oração para desaparecer, a autora virá direto de Fortaleza e conversará com o público. O encontro terá a participação da escritora gaúcha Martha Medeiros e a mediação da jornalista e escritora Fê Pandolfi, que, pela segunda vez, será embaixadora da feira.

Em 2024, as compras dos visitantes durante o evento geraram mais de R$ 300 mil de faturamento direto para o setor.

Vai por mim: vale muito prestigiar. Além de ajudar, você encontra gente interessante, participa de atividades legais e ainda renova a biblioteca.

A ideia é repetir o engajamento da feira realizada no ano passado que, mesmo vivendo a consternação provocada pela enchente, contou com a participação ativa de milhares de pessoas que colaboraram para reerguer o mercado editorial gaúcho. Recebemos muitos pedidos para que o evento retornasse e entendemos que era necessário, já que a recuperação ainda está em curso. CAROLINA ROSADO Gerente do Instituto Ling

Amigo do Livro

O Instituto Ling é mantido pela família Ling desde 1995. Marlon Laurencio / Instituto Ling Divulgação

Neste ano, o evento contará mais uma vez com o apoio da Câmara Rio-Grandense do Livro, que elegeu, por unanimidade, o Instituto Ling para receber o título de “Amigo do Livro”.

A homenagem será entregue nesta quarta-feira (23), Dia Mundial do Livro, para William Ling, fundador da instituição, e Maira Ritter, coordenadora da programação de cursos do centro cultural.

No documento enviado ao instituto, o presidente da Câmara, Max Ledur, lembrou que "em um momento de extrema dificuldade e desesperança, devido à perda de estoques e de bens patrimoniais, o Instituto Ling, de forma ágil e efetiva, abriu suas portas e mobilizou a comunidade para que essas empresas pudessem obter renda e reafirmar sua confiança no futuro".

Desde maio de 2024, o Instituto Ling vem atuando na reconstrução do Estado em duas frentes: na infraestrutura (apoiando a construção de pontes, barragens, estradas, em parceria com a Federasul e o Instituto Cultural Floresta) e como entidade voltada à cultura, apoiando o setor de editoras e livrarias.

A Feira do Livro Reconstrói RS é uma realização do Instituto Ling e do Ministério da Cultura, com patrocínio da Crown Embalagens.

Serviço

O quê: Feira do Livro Reconstrói RS - 2ª edição

Feira do Livro Reconstrói RS - 2ª edição Quando: dias 16, 17 e 18 de maio, sexta, sábado e domingo, das 11h às 20h

dias 16, 17 e 18 de maio, sexta, sábado e domingo, das 11h às 20h Onde: no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440 – Três Figueiras – Porto Alegre/RS)

no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440 – Três Figueiras – Porto Alegre/RS) Quanto: entrada franca

entrada franca Programação: será divulgada em breve no site www.institutoling.org.br

será divulgada em breve no site Para o bate-papo com Socorro Acioli, vencedora do Prêmio Jabuti, haverá ingressos à venda, no valor de RS 89,90, também no site www.institutoling.org.br a partir desta quarta-feira (23).

Informações úteis

Estacionamento: o Instituto Ling possui estacionamento pago com 30 vagas

Bicicletários: há bicicletários gratuitos na parte externa do prédio, com 16 vagas

Acessibilidade: o prédio do Instituto Ling tem acessibilidade física em todos seus ambientes e uma equipe orientada para atender pessoas com deficiência. O centro cultural também disponibiliza conteúdos digitais com audiodescrição e tradução para Libras, contendo informações sobre o seu acervo permanente e projeto arquitetônico. A instituição ainda oferece medidas de acessibilidade para pessoas com deficiências em suas programações culturais e visitas mediadas, mediante solicitação prévia pelo e-mail instituto.ling@institutoling.org.br ou pelo whatsApp e telefone (51) 3533-5700.

Sobre o Instituto Ling

Criado e mantido pela família Ling desde 1995, o Instituto Ling tem como missão promover o desenvolvimento humano e a evolução da sociedade através da disseminação de diferentes formas do conhecimento, da liberdade de pensamento, da valorização da cultura e da saúde.

Na área da educação, desde sua fundação, auxilia jovens líderes a desenvolverem seus potenciais intelectuais e empreendedores por meio da concessão de bolsas de estudo para as melhores instituições do mundo.

Com a abertura de seu centro cultural em Porto Alegre, em 2014, o instituto ampliou e solidificou sua atuação, firmando-o como referência na disseminação do conhecimento e provedor de serviços e produtos culturais diferenciados, com elevado padrão de qualidade e estética.

Na área da saúde, o Instituto Ling estabeleceu parceria com o Hospital Moinhos de Vento, em 2015, para a implantação de um centro de referência no tratamento do câncer em Porto Alegre, e, em 2023, para a concessão de bolsas de estudo para cursos de enfermagem; e com a Santa Casa de Misericórdia, em 2019, contribuindo para a construção do novo prédio do complexo hospitalar em Porto Alegre.