Fat Family celebra 25 anos de carreira com show em Porto Alegre

A Fat Family volta aos palcos de Porto Alegre com a TOUR 2025, celebrando os 25 anos de trajetória musical. O show está marcado para o dia 2 de maio, às 21h, no Teatro Bourbon Country, em uma noite embalada por sucessos do grupo no início dos anos 2000.

Na atual formação da banda, as irmãs Suzete Cipriano, Kátia Cipriano e Simone Cipriano trazem um show repleto de arranjos atuais e o swing da black music brasileira, que é marca registrada do grupo. No repertório, estarão grandes sucessos como Jeito Sexy, Eu Não Vou e Fim de Tarde. O show também terá espaço para homenagens a Djavan, Sandra de Sá e Tim Maia.

A banda de apoio é composta por Bruno Vilas Boas (teclado), Gil Maranhão (guitarra), Pedro da Rocha (baixo) e Danilo Moreira (bateria). O grupo conta também com a direção artística de Marina Amano, em conjunto com o trio de cantoras.

Sobre o Fat Family

Originalmente, o grupo vocal foi formado pelos sete irmãos: Sidney, Simone, Suzete, Kátia, Celinha, Deise e Celinho. Eles lançaram o primeiro disco, Fat Family, em 1998, com os hits Onde Foi que Eu Errei, Jeito Sexy e Gulosa. A oitava irmã, Suely, se juntou aos vocais no segundo álbum, Fat Festa, que, inclui sucessos como Madrugada e Eu Não Vou. A discografia do grupo ainda conta com o álbum Fat Family, de 2004, com Pra Onde For, Me Leva, Fim de Tarde e o single Mexe Esse Pescoço (2016).

Serviço

O quê : Fat Family Tour 2025

: Fat Family Tour 2025 Quando : dia 2 de maio Sexta-feira, às 21h

: dia 2 de maio Sexta-feira, às 21h Onde : Teatro do Bourbon Country (Rua Tulio de Rose, nº 80 – Jardim Europa - Porto Alegre)

: Teatro do Bourbon Country (Rua Tulio de Rose, nº 80 – Jardim Europa - Porto Alegre) Ingressos: a partir de R$ 100, à venda aqui