Fafá de Belém distribui simpatia em Gramado e prestigia chef gaúcha

Na noite da última terça-feira (8), a cantora visitou a chef Roberta Sudbrack no novíssimo Ocre, o restaurante do Hotel Wood (que, na primeira semana em operação, recebeu, também, o governador Eduardo Leite e seu marido, Thalis Bolzan).

Acompanhada de Neusa Silveira, fundadora do Kur, Fafá deliciou-se com um cardápio e tanto: "pan con tomate gaúcho" de entrada, polenta orgânica mole gratinada (com cogumelos, milho assado, tomatinhos e molho de pimenta), beringela assada no forno a carvão e o famoso entrecôte “au poivre” da chef (preparado no mesmo forno e servido com molho de pimentas e batatas fritas).