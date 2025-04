Evento para celebrar o universo "Star Wars" será realizado em Porto Alegre

— Tem uma atração nova, que a gente chamou de Duel of the Fates, em que pessoa tem que adivinhar ou representar a cena do filme. A gente passa o comecinho da cena e para. Aí, a pessoa tem que ir lá fazer ou falar o que vai acontecer. Compramos uma máquina daquelas do tipo Passa ou Repassa , em que tu apertas o botão e toca uma sirene. Quem apertar primeiro, responde — explica o presidente do CJRS, Fabiano Bonfiglio.

Vale lembrar que o 4 de maio foi escolhido para o ser o Star Wars Day por conta de um trocadilho em inglês com a frase clássica da saga: "May the Force be with you" (em português, "Que a força esteja com você"). A forma como a data é lida em inglês ("May the fourth") é semelhante à frase dita nos filmes, originando, assim, a comemoração.