Encantados com costelão gaúcho, jornalistas portugueses levam de lembrança ossos autografados pelo assador

Os jornalistas portugueses que estão em viagem pelo Rio Grande do Sul para preparar reportagens sobre o turismo no Estado gostaram tanto do costelão dos Campos de Cima da Serra, que decidiram levar os ossos para casa. Não é brincadeira!

Eles provaram a iguaria tipicamente gaúcha no Parador Cambará do Sul, nesta terça-feira (8), e fizeram um pedido inusitado ao assador, o chef Vladimir Paiva: queriam que ele assinasse as peças, como uma forma de recordação do sabor e da experiência inesquecíveis.

— Estou no ramo do fogo de chão há mais de 20 anos, e isso nunca tinha me acontecido. Um dos jornalistas veio atrás de mim, com um osso na mão. Perguntou se eu poderia limpar e autografar. No fim, fiz isso com uns cinco. Todos queriam levar a lembrança — conta Paiva, feliz com o reconhecimento.

Devidamente higienizados e assinados, os itens foram embalados a vácuo para viagem. Nas fotos acima, você vê um dos "presentes" com o recado carinhoso do assador e uma imagem do chef com o fotógrafo Adriano Miranda, do jornal Público, exibindo o "troféu".

Os portugueses acompanharam o preparo do churrasco desde a madrugada, quando as costelas foram espetadas e o fogo, iniciado. Ficaram encantados com o método campeiro.

— Eles adoraram. Disseram que em Portugal não tem nada parecido — diz o orgulhoso assador.