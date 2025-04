Em reconstrução depois da enchente, Sarandi ganha novo espaço de acolhimento, educação e cultura

Na inauguração, será lançada a exposição O Recomeço, com obras da artista visual Isabel Ferreira, que também dará uma oficina de desenho. Além disso, haverá curso de violino com a violinista Luiza Czeczelcki, atividades de decoupage (técnica artesanal de colagem de recortes de papel), aulas de inglês, finanças e presença digital para pequenos negócios.

Com o novo espaço, a instituição quer ajudar na reconstrução da região. A criação do instituto só foi possível a partir de doações, incluindo cerca de R$ 300 mil do Instituto Vakinha.