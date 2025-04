Em evento gratuito, Nei Lisboa conversa com Juarez Fonseca sobre os seus 45 anos de carreira

Nei Lisboa (esq.) conversa sobre a sua carreira com Juarez Fonseca no evento "Música no Memorial".

Para quem quiser ter uma aula sobre um pedaço importante da cultura gaúcha, o Música no Memorial desta terça-feira (22) é uma excelente opção. Na nova edição do evento, o jornalista Juarez Fonseca recebe o músico Nei Lisboa .

O encontro ocorre no Memorial do Ministério Público do RS (Praça Marechal Deodoro, 110), em Porto Alegre, a partir das 19h. A entrada é gratuita e o tema, O Senhor do Bom Fim, abordará os 45 anos de carreira de Nei Lisboa, que tem um grande acervo de histórias de todo este tempo.