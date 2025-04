Eduardo Kobra virá a Porto Alegre para restaurar mural gigante atingido pela enchente no 4º Distrito

Às vésperas de fechar um ano da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, Porto Alegre terá um marco de resiliência e recuperação: o restauro da obra de arte criada por Eduardo Kobra no 4º Distrito — uma das regiões mais atingidas da cidade.

O artista virá à Capital no dia 22 de abril para se dedicar ao mural gigante (de 10 metros de altura por 16 de largura) que retrata a figura de Paixão Côrtes. Morto em 2018, o tradicionalista inspirou a famosa estátua do Laçador.

A expectativa é de que a revitalização do desenho, danificado pela enchente (ficou com quase dois metros de água por 45 dias), leve de dois a quatro dias, dependendo das condições do tempo.

O painel foi pintado por Kobra no 4D Complex House, empreendimento que incorporou o galpão da antiga sede da Companhia Fábrica de Vidros Sul-Brasileira, na esquina da Avenida Voluntários da Pátria com a Rua Almirante Tamandaré. O espaço contará com diferentes operações, incluindo 438 apartamentos em estilo loft, a maioria com vista para o Guaíba.

Encomendada por Eduardo Fonseca, CEO da Incorporadora ABF Developments, responsável pela obra, a pintura foi inaugurada em janeiro de 2023 no local.

— Fizemos um esforço grande para o Kobra voltar, e ele está bastante motivado pelo que isso representa — destaca Fonseca.

Quem é Eduardo Kobra

É um dos grandes nomes da arte urbana no mundo, com desenhos espalhados pelas principais metrópoles do planeta, em especial, Nova York.

Na Capital, ele já havia pintado a figura de Mario Quintana em uma das paredes do Colégio Farroupilha, em 2019.

Durante a enchente, ele criou uma obra de arte chamada Resiliência (veja abaixo) para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. A obra foi leiloada e se reverteu em R$ 1,5 milhão para o apoio a vítimas da catástrofe.