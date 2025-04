É chula, guria! Emily Borghetti leva o sapateado gaúcho ao Teatro Simões Lopes Neto

Ela rompeu paradigmas ao provar que uma prenda pode, sim, protagonizar o sapateado até então restrito ao universo masculino no tradicionalismo gaúcho. Emily Borghetti não só dançou a chula em CTGs e tentou levá-la ao maior festival de artes e tradições do RS, como criou um espetáculo chamado Chula. A apresentação, agora, chega ao mais novo palco do Estado: o Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher, em Porto Alegre.

Será na próxima quarta-feira (9), às 20h, ao lado do violonista Neuro Junior e da pianista Dionara Fuentes, com direção cênica de Silvia Canarim.

A escalação de Emily para a majestosa programação de abertura do espaço, montada por Gabriela Munhoz, é a consagração da dançarina, que acaba de receber o Prêmio Açorianos de Dança como "Intérprete Destaque", por Chula, além de melhor trilha sonora. Ela também ganhou dois prêmios Quero-Quero, nas categorias de "Intérprete" e "Melhor Espetáculo de Dança".

Emily é uma força da natureza, uma bailarina sanguínea, que dança com os pés e com o coração. Ela também faz música com o corpo.

Vai por mim: vale muito prestigiar essa grande artista. Eu vi e recomendo. Além de tudo, o espetáculo é uma celebração à cultura gaúcha como algo vivo e em constante movimento, sem amarras, sem machismo.

Homenagem

Um detalhe: a montagem será a primeira no novo espaço a fazer uma homenagem a João Simões Lopes Neto (1865-1916), escritor e jornalista nascido em Pelotas, considerado o primeiro grande nome da literatura do Rio Grande do Sul, que foi escolhido para nomear o recém-inaugurado teatro.

No palco, Emily fará uma representação da lenda M’Boitatá, recolhida pelo autor no livro Lendas do Sul (1913), uma de suas obras de referência.

Serviço

O quê: espetáculo Chula

Quando: na próxima quarta-feira, dia 9 de abril, às 20h

Onde: Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (entrada pela Rua Riachuelo, 1089, ao lado do estacionamento)