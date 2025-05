Documentário gaúcho rodado na Amazônia será exibido no Festival de Cinema Brasileiro de Paris

Uma das cenas do documentário.

Tem filme "made in RS" na principal vitrine do setor audiovisual nacional na Europa: o Festival de Cinema Brasileiro de Paris , na França, de 29 de abril a 6 de maio. É o recém-lançado documentário Huni Kuï, povo verdadeiro .

Huni Kuï é um curta-metragem de 20 minutos rodado em aldeias indígenas da Amazônia, no Acre, em 2024. O trabalho é liderado pelos diretores Tatiana Sager e Gabriel Rodrigues Sager e pelos roteiristas Renato Dornelles e Carlos Hammes .

O evento contará também com a exibição de 35 longas-metragens, incluindo Ainda Estou Aqui , Vitória e O Auto da Compadecida 2 .

Para os Huni Kuï ("povo verdadeiro", na tradução), viver na floresta é ser parte dela. Eles vivem quase isolados às margens do Rio Humaitá, na região amazônica. Uma viagem de barco desde a cidade pode levar de dois dias a uma semana.

A produção faz uma imersão nessas aldeias e, a partir da visão de seus habitantes, mostra como convivem com seres humanos e não-humanos — animais, plantas e espíritos — e retiram do ambiente, de forma sustentável, o necessário para produzir sua medicina e seus rituais.

Para quem não lembra, Tatiana dirigiu também a montagem "Central - O poder das facções no maior presídio do Brasil", com roteiro de Dornelles e Luca Alverdi. A película expõe o universo feminino atrás das grades e foi exibida em presídios.