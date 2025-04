Como uma ONG formada por arquitetos voluntários ajudou a recuperar 11 escolas pós-enchente 

Foram 50 mil horas de dedicação de 130 profissionais, com o apoio de nada menos do que 150 empresas parceiras. Em 11 meses de trabalho, a Associação Arquitetos Voluntários (fundada em 2020 por sete pessoas) fez uma pequena-grande revolução no Estado, recuperando 11 instituições de ensino atingidas pela enchente de 2024.