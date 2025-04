Com guitarrista gaúcho vencedor do Grammy Awards, Paulinho Fagundes estreia projeto "Prosa & Música"

Paulinho é integrante do grupo Os Fagundes.

Estreia na próxima terça-feira (22), às 19h, em Porto Alegre, o projeto Prosa & Música , com Paulinho Fagundes , da família mais simpática do meio artístico gaúcho.

A cada edição, ele receberá um(a) artista convidado(a), começando com o guitarrista Alegre Corrêa , natural de Passo Fundo e reconhecido instrumentista na Europa - é som da melhor qualidade. Ele venceu o Grammy Awards em 2010.

Será na Casaverso (Rua José do Patrocínio, 698), na Cidade Baixa, com produção da mana Lu Fagundes e realização da também alegretense Maira Marques .

Paulinho é guitarrista e violonista de mão cheia (ouça os os álbuns Pedra Moura e Janeiro). É um estudioso das cordas, tocou pelo mundo (de Cuba a Honk Kong) e fez parcerias com grandes músicos, como Geraldo Flach, Totonho Villeroy e Bebeto Alves.

Serviço

O projeto

Sobre Alegre Corrêa

Em 2010, recebeu o prêmio mais importante de sua carreira, o Grammy Awards, como guitarrista do disco 75, de Joe Zawinul & The Zawinul Syndicate (Heads Up International), na categoria “Melhor Álbum de Jazz Contemporâneo”.