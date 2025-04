Com figuras gigantes na Redenção, Porto Alegre recebe a 29ª Semana do Teatro de Bonecos do RS

Com entrada franca e atividades para todas as idades, a 29ª Semana do Teatro de Bonecos do RS acontece em Porto Alegre a partir da próxima terça-feira (22). A programação inclui espetáculos, oficinas, intervenções urbanas e rodas de conversa em diferentes locais da cidade — como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o Quilombo do Sopapo, o espaço Cuidado Que Mancha e o Parque da Redenção.

Para celebrar a arte da animação teatral em suas várias formas, a ideia é reunir artistas, pesquisadores, estudantes e o público até o dia 30. Estão confirmadas atrações vindas de municípios como Gramado, Caxias do Sul, Canela e Mampituba.

Entre os destaques da programação estão o grupo Bonecos da Montanha, que abriu as atividades com participação na aula inaugural de Teatro de Formas Animadas na Faculdade de Educação (Faced) da UFRGS, e a intervenção dos Bonecos Gigantes no Parque da Redenção no domingo (27).

O evento também contará com a presença de nomes como Ubiratan Carlos Gomes, Genifer Gerhardt, Marcelo Tcheli e César Camargo, muito conhecidos no meio.

Serviço

O que: 29ª Semana do Teatro de Bonecos do RS

29ª Semana do Teatro de Bonecos do RS Quando: 22 a 30 de abril

22 a 30 de abril Onde: salas na UFRGS, Quilombo do Sopapo, espaçoCuidado Que Mancha e Parque da Redenção, todos em Porto Alegre.

salas na UFRGS, Quilombo do Sopapo, espaçoCuidado Que Mancha e Parque da Redenção, todos em Porto Alegre. Quanto: entrada franca

entrada franca Mais informações: pelas redes sociais da ABTB (@abtbunimabrasil)

Quem faz

O evento é realizado pelo Coletivo de Bonequeiros do RS, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS, da Faced, do projeto MiliMicroNanoPico, do Centro de Referência do Teatro de Bonecos RS e da ABTB - UNIMA Brasil.

Veja a programação do evento