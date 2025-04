Com destaque para o futebol praiano, livro "Viva a Várzea" ganha segundo volume 

Novo livro destaca histórias do futebol varzeano à beira-mar Viva a Várzea / Divulgação

Vem aí um novo volume do livro Viva a Várzea – Segundo Tempo. Cheia de curiosidades e recordações memoráveis, a obra será lançada, com sessão de autógrafos, no próximo dia 15, terça-feira, a partir das 18h no tradicional Chalé da Praça XV, em Porto Alegre.

Editada pela Bá Editora, da jornalista Mariana Bertolucci, com projeto gráfico de Antônio Luzzato, a obra reúne 16 autores e muitas histórias, além de resgatar competições que movimentaram o futebol varzeano, como a Copa Ajax, a Copa Paquetá, o Campeonato Praiano e personagens que deixaram marcas no esporte, como Flávio França e Beto D’Alascio.

Na sequência do primeiro volume de Viva a Várzea, lançado no ano passado, o Segundo Tempo rompe fronteiras e publica textos de outras várzeas, como do Rio de Janeiro e Paraná e até do Exterior (Austrália). Outra novidade importante: o espaço aberto para o futebol feminino.

Inesquecíveis

O capítulo Times Inesquecíveis, Jogos Memoráveis relembra os lendários Safurfa, Piriri, Bambala e Celupa, a goleada histórica do Tamoyo, de Viamão, em um adversário russo, a partida em que os argentinos aplaudiram uma equipe brasileira, mais o imbatível Ararigbóia, o Celeste Futebol Clube e o Guarani de Bom Retiro, entre outros destaques.

No capítulo Saudades do Praiano, as recordações são para as vitoriosas campanhas do Cidreira Praia Clube, a trajetória das equipes da Praia da Cal e de Rondinha Nova e um inédito bicampeonato no Serramar.

Essa é a escalação dos varzeanos que participam do Segundo Tempo: Ajax Barcellos, Caio Augusto Klein, Dante Turra Filho, Eduardo Alvarez Rodriguez, Eduardo Battaglia Krause, Felipe Vieira, Flávio Dutra, Juarez Fonseca, Leonardo Contursi, Luciane Lauffer, Mario de Santi, Michelly Nunes Santos, Piero D’Alascio, Sérgio Kaminski, Tadeu Oliveira e Vicente Dattoli.

Serviço

A capa do livro. Bá Editora / Divulgação