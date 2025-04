Com árvore fotovoltaica para recarga elétrica, "esquina do futuro" será inaugurada em Porto Alegre

Um novo terrário urbano — o terceiro da Capital — será entregue pela prefeitura nesta quarta-feira (16), às 17h, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre, e ele se chama Esquina do Futuro. De longe, dá para ver a árvore de painéis fotovoltaicos que converte luz solar em energia elétrica.

Com quase 500 metros quadrados, a área pública era usada como estacionamento na Avenida Dr. Nilo Peçanha (entre os números 2.582 e 2.660). Havia apenas uma rua sem saída no local. O espaço foi licitado, e a empresa Alegrow, do Grupo Farroupilha, ficou responsável por erguer e operar o terrário.

Além de oferecer recarga elétrica para veículos e bicicletas (uma baita ideia), o local conta com 10 medidas sustentáveis, como reaproveitamento de água da chuva, tratamento de resíduos (com coleta de pilhas, eletrônicos e borra de café), telhado verde, piso drenante e paisagismo com plantas nativas. Há, também, loja de conveniência, cafeteria e bancos para descanso.

É um bom exemplo de parceria com a iniciativa privada, pensado pela Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade para dar novos usos a pequenos terrenos do município até então ociosos e sem grande potencial construtivo.

Não raro, muitos deles viravam depósitos irregulares de lixo e foco de insegurança. No caso da Nilo, era apenas uma área sem graça, ocupada por veículos. Agora, vai atrair o movimento de pessoas (o que é bom para o comércio) e estimular o uso de bikes e carros elétricos.

Na prática, o valor pago pela outorga desses espaços é transformado em benefício para quem vive no entorno.

Novos terrários

No momento, estão em análise pela prefeitura mais três terrenos para possível implantação de novos terrários urbanos. Eles ficam nos bairros Passo d’Areia, Praia de Belas e Menino Deus.

Iniciativa premiada

O projeto dos terrários urbanos foi reconhecidos internacionalmente. Em 2024, a iniciativa recebeu o Prêmio de Inovação Finance Your Cities (FYC), do FMDV - Global Fund for Cities Development.

Já existentes

Além do terrário da Nilo, há dois em funcionamento na cidade: (na esquina das ruas Lucas de Oliveira e Neusa Brizola), inaugurado em junho de 2023, e o outro no Bom Fim (na esquina das ruas Garibaldi e Irmão José Otão), aberto em agosto do mesmo ano.

Estações de recarga