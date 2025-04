Biblioteca Pública do Estado promove imersão em obra clássica de Erico Verissimo

Na próxima terça-feira (22), às 19h, a Biblioteca Pública do Estado (BPE) promove uma imersão na história de O Continente, primeiro volume da trilogia O Tempo e o Vento, de Erico Verissimo (1905–1975). Com entrada gratuita, o evento terá a palestra Fabiano e a construção do continente, de Antônio Sanseverino, professor titular de Literatura Brasileira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

Realizado no tradicional Salão Mourisco, o encontro será mediado pelo professor Ruben Castiglione. A proposta de Sanseverino é analisar em profundidade a construção narrativa e simbólica do romance, destacando como a saga da família Terra Cambará retrata a formação histórica do Rio Grande do Sul. Segundo ele, ao longo da série de livros, são apresentadas sete gerações da linhagem durante 200 anos (1745–1945).

O professor também estabelece conexões com O Arquipélago, terceiro volume da trilogia, no qual Erico Verissimo acompanha a construção do personagem Floriano Cambará enquanto escritor:

— É a partir do confronto com seu passado e com a figura paterna, Rodrigo Terra Cambará, que Floriano encontra suas raízes. A partir de sua experiência, Floriano recria seu passado e, de certo modo, enfrenta seus mitos fundadores (como Pedro Missioneiro, Ana Terra e Rodrigo Cambará). É preciso mergulhar no passado de sua sociedade para se emancipar no presente — explica o professor e palestrante.

O evento integra a programação cultural da BPE, que busca incentivar o debate sobre a literatura brasileira, valorizar autores que fazem parte da identidade cultural do Estado, além de celebrar os 120 anos de nascimento de Erico Verissimo, ocorrido em 17 de dezembro de 1905.

Serviço

: Entrada gratuita Mais informações: pelo site oficial e redes sociais da BPE (@bpe.rs)