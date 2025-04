Barco com vinhos e gastronomia gaúcha recebe participantes do South Summit

Tem jeito melhor de receber visitantes vindos de fora do que com comida e bebida locais, de alta qualidade? No South Summit Brazil, em Porto Alegre, a ideia ganhou a forma de um barco: o Viva o RS Boat.

Aberto a convidados e a participantes do evento, o navio atracado no Cais Mauá oferece queijos dos Pampas, vinhos e espumantes gaúchos e gastronomia de primeira, assinada por dois expoentes da nova geração de chefs do RS, Rodrigo Bellora e Ricardo Dornelles.

No porão do barco, os dois criam petiscos únicos (como a telha de pinhão com siri da lagoa), a partir das experiências vividas nas expedições gastronômicas que vêm fazendo pelo Estado.

— O desafio, aqui, é mostrar um pouco do nosso Rio Grande no prato, para quem está conhecendo o Estado — explica Ricardo.

— Fazemos isso trazendo inovação, usando ingredientes tradicionais de um jeito diferente — complementa Rodrigo.

Fruto de uma parceria entre o governo do Estado e a plataforma Wine Locals, o barco ainda reserva uma surpresa aos finais de tarde: um passeio no Guaíba, com o pôr do sol “mais lindo do mundo”.

Queijos dos Pampas

Os queijos oferecidos no barco são de quatro queijarias gaúchas: Canto (de Uruguaiana), Fendt (São Borja), Terroir da Vigia (Sant’Ana do Livramento) e Tambero (Hulha Negra).

— São todas dos Pampas e lideradas por mulheres — destaca Mariana Rosa, da Canto.

Eu provei e aprovei.

O barco