Conheça a banda formada por médicos que faz shows beneficentes de blues em Porto Alegre

Quando o anestesiologista e trompetista João Marcos Rizzo decidiu reunir colegas médicos apaixonados por música, um embrião solidário do jazz e do rock n' roll começou a se formar em Porto Alegre.

Mesmo com agendas lotadas e o desafio de conciliar a carreira médica com os ensaios, o grupo se esforça para organizar os horários e ensaiar ao menos uma vez por semana. João Rizzo conta que antes da faculdade de medicina, boa parte dos componentes da banda já tinha uma relação com a música.

Neste sábado (26), a First Aid Medical Band apresentará o show Trinca de Reis, às 20h30min, no Teatro da Amrigs, a Associação Médica do Rio Grande do Sul. Toda a arrecadação da bilheteria será destinada ao Instituto Vida Solidária, que atende cerca de 400 famílias da comunidade da Vila São Pedro, em Porto Alegre.