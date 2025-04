Artesão de Canela leva arte feita à mão à Semana do Design de Milão

O artesão gaúcho Daniel Castelli , da pousada Monã, em Canela , na Serra, levou sua arte para a Itália. Ele participa do FuoriSalone , na badalada Semana do Desgin de Milão .

Lá, Daniel apresenta peças da Coleção Origens na exposição coletiva organizada pela Apex Brasil, com curadoria de Bruno Simões. São tábuas de madeira brasileira reaproveitada. Arte que respeita a natureza.

— É uma grande alegria e um incentivo, também, não só para mim, mas para todo o movimento do design autoral e artesanal que aposta no uso consciente da madeira — diz Daniel.

Em maio, ele retorna à MADE – Mercado, Arte, Design, em São Paulo , reconhecida como a principal feira de design colecionável do Brasil. Em 2024, ele foi agraciado com o Prêmio Mitsubishi Motors na categoria Objetos e Complementos.

Para esta edição, o artista planeja apresentar novas peças autorais que integram coleções inspiradas no tempo, na natureza e nos ciclos de maturação da madeira.

Sobre Daniel Castelli

Radicado na Monã – Hospitalidade e Natureza, em Canela, Daniel desenvolve seu trabalho a partir de uma vivência profunda com o ambiente natural e os processos manuais.

As peças do artesão unem técnica e sensibilidade, tradição e contemporaneidade, estabelecendo uma nova linguagem no design artesanal brasileiro.