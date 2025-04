Ana Luiza Azevedo e Giba Assis Brasil são os homenageados do Festival de Cinema da Fronteira

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Giba Assis Brasil e Ana Luiza Azevedo são os homenageados do Festival Internacional de Cinema da Fronteira,

Em sua 16ª edição, o Festival Internacional de Cinema da Fronteira celebra dois nomes que marcam a história do audiovisual brasileiro. Ana Luiza Azevedo e Giba Assis Brasil são os grandes homenageados do evento deste ano .

A homenagem ocorre na sexta-feira (25), às 20h, no Palacete Pedro Osório (Avenida Tupi Silveira, 1436 - Centro), em Bagé. Além disso, a dupla, que faz parte da Casa de Cinema de Porto Alegre, terá as suas trajetórias celebradas também com sessões especiais e encontros.