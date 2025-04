Academia Rio-Grandense de Letras exibirá documentário em homenagem a Erico Verissimo

Começam as celebrações pelos 120 anos de nascimento do maior escritor gaúcho, morto há cinco décadas. Nesta quinta-feira (10), às 16h, a Academia Rio-Grandense de Letras (ARL), em Porto Alegre, exibe de graça o documentário 100 Lírios do Erico , sobre a vida e obra de Erico Verissimo, assinado por Luzimar Stricher .

Gravado no início dos anos 2000, o filme reúne depoimentos de Clarissa e Luis Fernando, filhos do autor, do historiador Flávio Loureiro Chaves e do escritor Moacyr Scliar, entre outros convidados, muitos deles já falecidos, como o jornalista José Mindlin e o bibliófilo Waldemar Torres.