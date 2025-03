ONG Cirandar firma parceria com o Criança Esperança para reformar espaço atingido pela enchente

De 2015 a 2024, o Brasil perdeu 11,3 milhões de leitores conforme a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Ao estudo, divulgado no ano passado, 53% da população declarou não ter o hábito de ler. Buscando incentivar a educação e a formação de leitores, a ONG Cirandar vai poder melhorar as atividades a partir de parceria com o Criança Esperança.

O programa volta a apoiar instituições que foram já haviam sido beneficiadas e foram atingidas pela enchente no Estado, como o Ciradar. A organização foi escolhida para receber um apoio de R$ 25 mil para melhorias em suas instalações.

Os recursos serão destinados à revitalização da área infantil da biblioteca comunitária localizada no Centro Histórico. O espaço foi severamente afetado pela catástrofe climática, e, por isso, a ONG optou por concentrar os investimentos nesta área.

— Fizemos algumas reformas no piso e no forro com este recurso, que já foram concluídas. Agora estamos na fase de equipamentos, de compra de materiais e produtos, como estantes, mesas infantis e acessórios para garantir que o espaço infantil fique realmente bem atrativo e convidativo para as crianças — explica Márcia Cavalcante, coordenadora institucional do Cirandar.

Além de sua atuação no Centro Histórico, a instituição também administra a Biblioteca Chocolatão, localizada no Morro Santana. Juntas, essas bibliotecas atendem diretamente cerca de 140 crianças, além de realizarem parcerias com escolas públicas e eventos que alcançam um público ainda maior.

Sobre o Cirandar

Desde 2008, a organização sem fins lucrativos se dedica a promover a educação e a cultura por meio de projetos que envolvem as comunidades e as famílias. O principal objetivo da instituição é garantir o acesso à educação de qualidade e promover a vivência cidadã.

Além das ações nas bibliotecas comunitárias, a ONG também desenvolve projetos em cidades como Bagé, Alvorada e Ijuí. Outros eventos, como atividades nas férias escolares, acontecem em parceria com os governos estadual e federal.