Com colchão massageador, caixinha para celular e serviço de boa noite, hotel em Gramado aposta no turismo do sono

Fugir do agito, acalmar a mente e dar uma trégua ao corpo tornaram-se prioridade para muitos viajantes mundo afora, e a hotelaria, claro, acompanha a tendência. O turismo do sono avança e acaba de "fazer a cama" (literalmente) em Gramado, na serra gaúcha.

Quem puxa a frente é o Wood Hotel, que desde fevereiro aceita apenas hóspedes 14+ em suas acomodações. Agora, o empreendimento aposta na nova modalidade, que ganha força desde a pandemia.

Mas, na prática, o que é o turismo do sono? Rafael Peccin, diretor do Grupo Casa Hotéis, explica:

— Dormir não é apenas sobre um bom quarto. É sobre a experiência. A ideia é atender a necessidade de um público intoxicado pelo excesso de informações e por uma vida acelerada. Tem muito Burnout (síndrome do esgotamento profissional) e muita ansiedade. Nosso propósito é tratar o sono com a seriedade que merece e realmente ajudar o hóspede a se desconectar.

Para isso, o Wood fechou uma parceria com a CiaDoSono. A empresa gaúcha é conhecida por produzir o "melhor colchão do Brasil", segundo ranking da revista Veja, e por criar o primeiro guia internacional para avaliar a excelência do "bem dormir" na hotelaria (a inspiração é no famoso Guia Michelin, que distribui estrelas para restaurantes).

A partir dessa colaboração, o hotel lançou o Wood Dreaming, primeira experiência do gênero no Brasil. É um ritual do sono.

Isso significa, óbvio, oferecer uma cama perfeita — nesse caso, com colchão massageador de tecnologia quântica, que, segundo os criadores, "ativa vibrações terapêuticas para aliviar tensões musculares e melhorar a circulação sanguínea". Mas não é só isso.

Uma das surpresas é uma caixinha chamada Dream Box. Dentro dela, o hotel apresenta cinco mini travesseiros em tamanhos diferentes para que o hóspede escolha aquele que mais se adapta ao seu perfil (basta pendurar o item na porta, que as camareiras cuidarão de tudo).

O quarto também tem uma caixa onde se lê "Unplug-se - Enquanto você hiberna, seu celular carrega". A ideia é que o telefone fique de fato guardado (com carregamento da bateria garantido por indução).

O protocolo se completa com orientações sobre como proceder para ter um bons sonhos, com um "serviço de boa noite".

— A gente prepara o quarto, baixa as luzes e bota uma playlist relaxante para tocar — conta Peccin.

Detalhe: a experiência não termina no check-out. Se quiser, o hóspede pode comprar os travesseiros e até o colchão no qual dormiu, ou contar com a assessoria da CiaDoSono para mandar fazer um colchão personalizado.

No futuro, a experiência será adotada nos demais hotéis do grupo.

Serviço