Vinícola gaúcha é sensação em quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

É a sensação do verão no Rio de Janeiro: a Cooperativa Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, na Serra, fechou parceria com o quiosque La Plage, um dos mais badalados da Barra da Tijuca, para a venda exclusiva de vinhos, espumantes e suco de uva no local.

O quiosque fica à beira-mar, no calçadão, e a collab segue até 15 de março.

— As praias do Rio, o calor, a paisagem, são um ambiente perfeito para o consumo de vinhos e espumantes, mas o carioca não tem essa cultura. E nós queremos oferecer essa opção diferente. É uma maneira de criar uma experiência que permaneça na memória do consumidor, com uma proposta inédita da Aurora na orla do Rio, em um mercado estratégico para a vinícola — diz Rodrigo Valerio, diretor de Marketing e Vendas da empresa.

A aceitação do consumidor e as vendas estão um sucesso, segundo Cláudia Cavalcante, administradora do quiosque La Plage.

— É um diferencial na orla termos uma vinícola como parceira. Somos os primeiros. Jamais imaginei que iria vender menos cerveja do que sempre vendi. Unimos o diferencial de oferecer vinhos e espumantes na praia à experiência do espaço aconchegante e descontraído — diz a empresária, que desde 2013 é operadora na orla carioca.

Entre as bebidas mais pedidas pelos visitantes, estão o vinho branco Aurora Reserva Chardonnay e os espumantes Aurora Procedências Brut Rosé e o Procedências Brut Pinot Noir. A expectativa da vinícola é que até o final do Carnaval as vendas superem 5 mil garrafas apenas neste ponto de venda, com a receita ultrapassando a marca de R$ 500 mil.

Além dos cariocas, a ação da Aurora busca atender uma demanda dos turistas estrangeiros.

— As bebidas também fazem sucesso entre os argentinos e os norte-americanos que visitam o espaço. É uma opção para atender esse público, que procura vinho e espumante de qualidade — diz Cláudia.

Outro ponto de destaque é o preço das bebidas, mais baixo do que em estabelcimentos próximos.

— Fizemos uma negociação para que os valores praticados ficassem abaixo do que é cobrado em bares e restaurantes da região. Tem garrafa de vinho branco a R$ 70 e de espumante a R$ 75 — ressalta Valerio.

O quiosque

Local é aconchegante. Renato Lombardi / Divulgação

O ambiente oferecido também ajuda. No espaço, há puffs, chaises, sofás e ombrelones. Um DJ que toca música lounge, e tudo isso com o pé na areia.

Para tornar a experiência da visita completa, a Aurora elaborou um cardápio harmonizado que indica qual bebida combina mais com os pratos servidos no quiosque. Por exemplo: uma salada caesar harmoniza com o vinho branco Aurora Riesling e o camarão crocante com o espumante Aurora Prosecco.

Sobre a Aurora