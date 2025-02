Vêm aí as "Noches de Canto y Fuego" no Rancho Tabacary, reduto do gauchismo urbano em Porto Alegre

Grupo Mas Bah é a atração da primeira "noite de canto e fogo". Gui Valadas / Divulgação

Reduto do gauchismo urbano na zona sul de Porto Alegre, sobre o qual já escrevi aqui na coluna, o Rancho Tabacaray abre as portas, em fevereiro, com uma programação para lá de especial. Destaque: as Noches de Canto y Fuego, baita pedida para as noites de verão.

A estreia é nesta quinta-feira (13), entre as árvores centenárias da propriedade que pertenceu a Vicente Monteggia, um dos precursores do bairro Vila Nova. A promessa é de uma noite intimista e acolhedora, com gastronomia rústica e música ao vivo.

O cardápio incluirá desde carnes nobres na brasa e empanadas até clássicos platinos como pancho uruguaio (o cachorro-quente dos hermanos) e o choripan (pão com chorizo, um tipo de linguiça), além do bom e velho salchipão com vinagrete campeiro e do tradicional morcipán (pão com morcilha) — entre otras cositas más (inclusive para os vegetarianos, viu?).

A noite será embalada pelo Grupo Mas Bah, formado por Fernanda Lopes, Gustavo Brodinho e Jacson Jaques. Já vi e garanto: eles fazem uma interpretação única da cultura gaúcha, misturando ritmos como milonga, jazz, vanera, rock, valsa, samba, blues e até reggae.

Neste mês, o rancho também retoma os famosos almoços de fogo de chão aos domingos, nos dias 16 e 23. Imagine uma fila de costelões assados na brasa, espetados no chão, e uma parrilla cheia de delícias. É isso o que você vai encontrar lá, com música regional da melhor qualidade, à sombra de uma figueira centenária.

A programação do fogo de chão

Churrascada de respeito. Gui Valadas / Divulgação

16 de fevereiro

Paquito & Joia - A dupla, que se consolidou na música regional desde 2016, traz um repertório que resgata as raízes da cultura gaúcha, com músicas próprias e interpretações marcantes. Neste ano, lançam seu terceiro álbum, “O Resgate”, repleto de belas regravações.

Paquito & Joia animarão o domingo de fogo de chão em 16 de fevereiro. Paquito & Joia / Divulgação

23 de fevereiro

André Teixeira - Cantor e compositor natural de São Gabriel, André tem uma carreira consolidada no cenário nativista, com oito álbuns lançados e diversas premiações. Sua música valoriza a vida no campo e a essência da tradição gaúcha.

Serviço

As reservas devem ser feitas pela plataforma Sympla clicando aqui (se quiser ir, não deixe de reservar, porque é bem concorrido).

O Rancho Tabacaray fica na Av. Vicente Monteggia, 2770), na Vila Nova, em Porto Alegre.