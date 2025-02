Troco Amigo arrecada R$ 4,3 milhões em doações para apoiar a saúde

Santa Casa de Porto Alegre é uma das beneficiadas pelo projeto. Marco Favero / Agencia RBS

Criada pelas farmácias Panvel em 2010 para mobilizar a solidariedade, a campanha Troco Amigo, mais uma vez, fez bonito. Em 2024, a arrecadação de doações bateu a marca de R$ 4,3 milhões, dinheiro destinado a instituições de saúde e ao apoio a vítimas da enchente.

Desse valor, R$ 3 milhões vieram dos trocados dados pelos clientes na hora de pagar a conta e R$ 1 milhão, de contribuição direta da empresa.

Os repasses estão sendo destinados a hospitais e entidades filantrópicas nos três Estados do sul do Brasil. Além disso, parte da renda (R$ 2 milhões) já foi empregada no apoio a pessoas afetadas pela catástrofe climática em maio de 2024.

A partir desta semana, 112 entidades de saúde receberão os valores remanescentes, que somam R$ 2,3 milhões. Entre os beneficiados, estão a Santa Casa, o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e o Hospital de Pronto Socorro, todos em Porto Alegre. Também entram na lista o Hospital Geral (em Novo Hamburgo e Caxias do Sul), o São Vicente de Paulo (em Passo Fundo) e o São Francisco de Paula (Pelotas).

O foco das doações é melhorar a infraestrutura vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), auxiliando na compra de equipamentos e na realização de reformas, além de aprimorar a qualidade do atendimento.

Edição especial

A edição especial Troco Amigo SOS Rio Grande do Sul reuniu cerca de R$ 1 milhão a partir das doações da população e teve o valor duplicado pela Panvel, alcançando a marca de R$ 2 milhões.

— A campanha Troco Amigo expressa nosso compromisso com o bem-estar coletivo, sendo um facilitador para ajudar o próximo. Buscamos não apenas apoiar o sistema de saúde, mas também melhorar as condições de vida das pessoas. Especialmente no ano passado, em que vivemos uma das maiores tragédias do RS, a campanha evidenciou a importância desta parceria com o público. Por isso, agradecemos mais uma vez a cada cliente, cuja generosidade torna essas iniciativas de solidariedade e carinho possíveis — diz a diretora de Cultura e ESG da Panvel, Lívia Moraes.

Histórico e como ajudar

Desde sua criação em 2010, o Troco Amigo já reuniu mais de R$ 23 milhões.

A campanha permite que qualquer quantia do troco seja doada diretamente no momento da compra, de forma simples e acessível para quem quiser colaborar. Após a contribuição, o cliente recebe um comprovante, e os valores coletados são aplicados pelas entidades em melhorias, como reformas, aquisição de novos equipamentos e outras benfeitorias que aprimoram o atendimento. Para garantir transparência, os hospitais realizam prestações de contas detalhadas.

A colaboração pode ser feita diretamente nas lojas da rede, pelo site panvel.com e pelo App Panvel. Nos canais digitais, basta procurar por "Troco Amigo" na barra de pesquisa e incluir na cesta de compras o item que corresponde ao valor desejado para doação.

Sobre a Panvel