Moeda de peso rio-grandense é doada ao Estado e vai para o acervo do Museu Histórico Farroupilha

A doação partiu do pesquisador e colecionador Volnir Santos, conhecido como TcheVoni, e a peça foi entregue em mãos à secretária Beatriz Araújo por Maurício Souza, da empresa Watch Trade. A entrega ocorreu na semana de aniversário do museu, que completa 72 anos nesta terça-feira (11).

Fabricado em cobre com banho em prata, o exemplar foi emitido como ensaio para a unidade monetária nacional da república, que acabou com a assinatura do tratado de paz, ao final do confronto que durou uma década.