Kempinski Laje de Pedra entrega primeiro prédio e antecipa atrações

Com 16 mil metros quadrados de área e decoração luxuosa, acaba de ser entregue o novo prédio do complexo Kempinski Laje de Pedra Hotel & Residences, em Canela, na Serra. Chamado Bosque, o edifício já recebeu o 1835 Carne & Brasa, que está em operação.

Na sequência, serão inaugurados o Wine Bar e a Whisky Society, além da loja La Victoria, com 120 metros quadrados.

Dentro do novo edifício, também estão a Galeria do Laje (com imagens deslumbrantes da região), o showroom com apartamentos modelo, os escritórios administrativos e a garagem, que conta com cerca de mil vagas para automóveis, ônibus, ambulâncias, motos e bicicletas.

— Esse edifício não existia, é completamente novo e foi uma obra gigantesca. Foram quase 30 mil metros cúbicos de terra e 20 mil metros cúbicos de pedra retirados da área — conta José Ernesto Marino Neto, sócio do empreendimento.

Esta temporada marca a segunda fase das obras de retrofit (técnica usada para a revitalização de edifícios antigos) e ampliação do complexo hoteleiro e residencial em 32 mil metros, conduzida pela BN Engenharia.

O retrofit preservará os traços arquitetônicos da famosa hospedagem, incorporando elementos contemporâneos e valorizando a paisagem deslumbrante do Vale do Quilombo, protagonista do projeto.

— As paredes internas estão sendo demolidas para a readequação da área, de 24 mil metros quadrados. Os tradicionais arcos das janelas serão mantidos, mas com uma aparência externa modernizada. Somente nesta etapa, serão investidos R$ 300 milhões — explica José Ernesto.

O projeto abrange a reforma e modernização de 24 mil metros quadrados de área construída, que incluirão os primeiros 128 apartamentos e todas as áreas comuns e comerciais do hotel, como academia e SPA, Kid´s Club, piscinas aquecidas e uma piscina com borda infinita voltada para o Vale do Quilombo, além de teatro e nove bares e restaurantes.

A entrega da obra está prevista para o final de 2026.

LajeXperience