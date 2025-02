Força, papa Francisco

Jorge Mario Bergoglio renasceu como papa Francisco em março de 2013. Nesses 12 anos, com simplicidade e bom humor, o hermano torcedor do Club Atlético San Lorenzo de Almagro, de Buenos Aires, mostrou que a Igreja Católica pode ser mais receptiva e aberta à diversidade como jamais foi.

Ao abrir as portas da igreja para todos e adotar uma vida simples (desde as vestes até o lugar onde dorme), ele se tornou um pontífice mais próximo do seu rebanho. Mesmo no topo, continuou sendo aquele mesmo sacerdote argentino preocupado com os pobres. Não mudou.