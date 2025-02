Filme gaúcho gravado em Porto Alegre é selecionado para festival Queer na Austrália

A trama remete ao clássico Romeu e Julieta , de William Shakespeare . Só que, nessa versão contemporânea ambientada no Rio Grande do Sul, os protagonistas são dois homens: Pássaro ( Gui Mallmann ) e Ângelo ( João Pedro Prates ), jovens que se conhecem desde a infância e superam a culpa e os próprios medos para viver um amor proibido, moldando assim o destino dos personagens.

O elenco conta ainda com Alexandre Borin, Cassiano Ranzolin, Rafael Guerra, Gabriela Greco, Felicitas Chaves, Nestor Monastério, Bruno Fernandes, Artur Gaudenzi e Mariana Catalane. A codireção é do argentino Fernando Musa, que assina o roteiro com o também argentino Gonzalo Heredia. A direção de fotografia é do premiado gaúcho Bruno Polidoro.