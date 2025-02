Festival Olhe pra Cima lança filtro de realidade aumentada e ações de acessibilidade em Porto Alegre

Responsável por espalhar cores por muros e paredes de Porto Alegre, o festival Olhe pra Cima apresenta, nesta quarta-feira (12), os resultados da edição de 2024, que envolveu a pintura de quatro murais no Centro Histórico, além de uma ação social no bairro Sarandi — um dos mais atingidos pela enchente de 2024.

Na ocasião, serão lançadas duas novidades: filtros de realidade aumentada de todos os 13 murais do projeto e ações de acessibilidade para pessoas cegas e de baixa visão, com audiodescrição das obras.

O festival também vai anunciar a primeira edição do tour pelos murais com acessibilidade, a bordo do ônibus da linha turismo Porto Alegre, com reservas gratuitas (leia abaixo).

Realidade aumentada

A partir desta semana, o público poderá interagir com os murais pelo celular. Será possível usar filtros que, quando posicionados em frente às pinturas (por meio do site do projeto ou do perfil no Instagram), mostram animações digitais feitas pelos artistas.

— Essa funcionalidade vai enriquecer ainda mais nossas caminhadas guiadas que ocorrem de forma gratuita — diz Vinicius Amorim, curador e criador do festival.

Audiodescrição

A segunda novidade promove a inclusão de pessoas cegas e com visão reduzida, trazendo a audiodescrição dos 15 murais do acervo do projeto.

— É um passo muito importante, para incluir o único público que não tinha contato com o nosso festival — destaca Amorim.

As faixas de audiodescrição estarão disponíveis no YouTube do projeto, organizadas em uma única playlist. O trabalho foi realizado pela Imaginativa Acessibilidade e Educação, coordenada por Milena Schneid Eich, doutora em Educação e especialista em audiodescrição.

O material também estará disponível no site www.olhepracima.com.br e no perfil @olhepracima.art, no Instagram.

Tour pelos murais

Anote aí: no sábado, 15 de fevereiro, às 9h30min (com três horas de duração) ocorre a primeira edição do tour pelos murais com acessibilidade, a bordo do ônibus da linha turismo Porto Alegre, com ponto de embarque na Casa de Cultura Mário Quintana.

Serão disponibilizadas 22 vagas para pessoas com deficiência visual e um acompanhante, e as reservas gratuitas devem ser feitas pelo telefone (51) 98230-1279.

O festival

O festival Olhe Pra Cima foi idealizado em 2021 com o objetivo de transformar Porto Alegre em uma galeria de arte a céu aberto, consolidando o movimento do muralismo na Capital. Até hoje, foram mais de 6 mil metros quadrados de intervenções artísticas pela cidade em 13 murais gigantes pintados por 27 artistas e três causas sociais apoiadas.

Ações sociais

Durante o mês de janeiro, o festival promoveu uma ação social no bairro Sarandi, local gravemente atingido pelas enchentes de 2024.

Nas edições de 2021 e 2022, o evento atuou na pintura de um mural no Território Ilhota e de outro na fachada da Casa de Acolhimento Mulheres Mirabal.