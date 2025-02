Encouraçado Butikin terá Duelo de Pianos em versão matiné, para menores de 18 anos

Anote aí: no próximo domingo (23), o Encouraçado Butikin , em Porto Alegre, vai apresentar uma edição especial do Duelo de Pianos — que já foi tema da coluna — voltada ao público infantojuvenil.

Não se trata de um duelo entre pianistas, muito menos de música clássica. Na verdade, Mari Kerber e Gonzalo Lamego, acompanhados de Luke Faro na bateria, são desafiados pelo público a tocar canções do universo pop, rock e MPB no improviso. Nesse caso, a brincadeira será com a garotada.

A ideia surgiu, segundo Sofia Refinetti Teixeira, dona do bar, a pedido dos pais que frequentam duelo (que ocorre semanalmente, às quintas-feiras, com lotação sempre esgotada). Neste domingo, será o primeiro teste. Se der certo, Sofia planeja, no futuro, convidar escolas com aulas de música para participar da novidade.