Em Antônio Prado, visitantes fabricam o próprio vinho e recebem as garrafas em casa 

Já imaginou participar de todos os processos de fabricação do vinho e, dois anos depois, receber em casa as garrafas produzidas? É o que ocorre na Settimana in Cantina, evento que acontece nesta semana em Antônio Prado, na Serra.

Durante uma semana, os participantes mergulham na rotina de uma vinícola para elaborar o seu próprio vinho.

A programação, realizada pela Vinícola Zanella, inclui cursos, palestras, colheita das uvas, processos de vinificação, degustações, abertura de barricas, desengace (etapa do processo de vinificação em que se separa os grãos de uva do engaço), pigeage (técnica de vinificação que consiste em quebrar e mergulhar as cascas de uva no mosto, antes da fermentação) e aclimatização.

— Temos cerca de 500 interessados na fila de espera, mas apenas 22 são selecionados. Cada participante recebe sua própria barrica e, após dois anos, leva para casa as garrafas do vinho que produziu — explica Patrícia Schenkel, secretária municipal do Turismo de Antônio Prado.

O objetivo da Settimana in Cantina é proporcionar a enófilos, sommeliers e amantes do mundo do vinho uma imersão teórica e prática na elaboração de vinhos e espumantes. Os participantes selecionados vivenciam o dia a dia da produção, desde a colheita das uvas até a rotulagem do produto final, além de trocarem conhecimentos com enólogos experientes.