"É uma mistura do cosmopolitismo gaúcho com a saudade do pago", diz Frank Jorge sobre "Amigo Punk"

Antes de seguir lendo, uma dica: Frank se apresenta na noite desta sexta-feira (7), a partir das 19h, no Bar do Alexandre (Rua Saldanha Marinho, 132, bairro Menino Deus), em Porto Alegre. No sábado (8), às 22h, o artista estará com Maurício Chaise no palco Ulbra Multi RS, do Las Ramblas, em Atlântida, no Litoral Norte.