Além do caráter competitivo e da relevância financeira, o futebol é intrínseco à cultura brasileira. A história de um clube diz muito sobre a comunidade onde está inserido. É o caso da trajetória centenária do Ypiranga de Erechim, tradicional time da região norte do Estado, que virou tema de um documentário. Sonho e Glória: os 100 anos do Ypiranga estreia nos cinemas em março.

Idealizado pelo cineasta Patrick Menegazzo, natural de Erechim, e com o apoio do clube, que forneceu acesso a arquivos, jogadores e ao estádio, o filme tem 70 minutos de duração e é considerado um média-metragem. A produção foi viabilizada pela Lei Rouanet e traz depoimentos de personagens e histórias marcantes do Ypiranga, carinhosamente apelidado de "canarinho".

Entre os ilustres participantes estão o seu Dionísio Sganzerla, que idealizou a construção do estádio Colosso da Lagoa, e as Legionárias, que são apresentadas como uma das primeiras torcidas femininas organizadas do Estado.

A produção, iniciada durante o Gauchão de 2024, ano em que o clube completou 100 anos, durou 14 meses e envolveu cerca de 30 profissionais diretamente e outros 50 indiretamente. A maior parte da equipe — 95% — é de Erechim. Um dos destaques da obra é a trilha sonora, composta por 30 músicas originais criadas especialmente para o documentário.

Sonho e Glória: os 100 anos do Ypiranga estreia no Movie Arte Cinemas de Erechim, em quatro sessões gratuitas e abertas ao público nos dias 20, 21, 22 e 23 de março. Depois, será exibido em duas escolas públicas da cidade, com um bate-papo sobre a produção e a história do clube, permitindo que os estudantes se conectem com a cultura local. A obra também estará disponível no canal do YouTube do diretor.

O gol 1040 de Pelé

Uma das passagens abordadas no documentário é a inauguração do estádio Colosso da Lagoa em 1970, onde o clube "manda" os seus jogos até hoje. Para o evento, foram convidados clubes da América Latina, como Independiente (Argentina), Cruzeiro, Inter, Grêmio, Botafogo e Santos, de Pelé. Foi o rei do futebol que marcou o gol inaugural do estádio, o seu 1040º gol.

— A Rádio Tupi de São Paulo tinha o prefixo 1040 e ela acompanhava o Santos por todo o Brasil esperando que o Pelé viesse a fazer o gol 1040. Esse gol acabou acontecendo em Erechim, foi o primeiro gol do estádio. O jogo foi interrompido, e um representante da Rádio Tupi entrou em campo e vestiu o Pelé com a camisa 1040 — conta o diretor Patrick Menegazzo.

Serviço

O que: documentário Sonho e Glória: os 100 anos do Ypiranga

documentário Sonho e Glória: os 100 anos do Ypiranga Quando: 20, 21, 22 e 23 de março, às 21h. As duas últimas exibições contam com recursos de acessibilidade, incluindo legendas descritivas, Libras e audiodescrição

20, 21, 22 e 23 de março, às 21h. As duas últimas exibições contam com recursos de acessibilidade, incluindo legendas descritivas, Libras e audiodescrição Onde: Movie Arte Cinemas, em Erechim

Movie Arte Cinemas, em Erechim Ingressos: gratuitos