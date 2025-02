De Pipi Piazzolla a Hamilton de Holanda, sabia quem estará no Santander POA Jazz Festival

Porto Alegre vai cair na onda jazzística outra vez: em sua 9º edição, vem aí o Santander POA Jazz Festival. Nos dias 7, 8 e 9 de março, o evento recebe grandes nomes da música nascida em Nova Orleans, nos EUA, e do som instrumental latino-americano.

A programação completa do festival foi anunciada na noite desta segunda-feira (3) no Grezz, no 4º Distrito. Na ocasião, também foi apresentada a nova identidade visual do festival.

Como nas edições anteriores, serão três apresentações por noite, com início às 20h, no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul (Av. Diário de Notícias, 300). Haverá bares com gastronomia e bebidas, além de vendas de discos de jazz e outras novidades.

Entre os destaques da programação, estão Hamilton de Holanda Trio, Aquarela Carioca e Daniel Maza, Hernán Jacinto & Pipi Piazzolla (neto de Astor Piazzolla), além de uma noite comandada por cantoras e instrumentistas mulheres. Leia os detalhes a seguir.

Serviço

Santander POA Jazz Festival - 9ª edição

Dias 7, 8 e 9 de março de 2025

Portas abrem sempre às 19h

Início dos shows: 20h

Centro de Eventos do Barra Shopping Sul (Av. Diário de Noticias, 300)

Resumo da programação

Pipi Piazzolla, baterista e neto de Astor Piazzolla, marcará presença no festival. Patricio Conde / Divulgação

Sexta (7)

Marcelo Corsetti

Aquarela Carioca

Amaro Freitas Trio

Sábado (8) - Dia Internacional da Mulher

Mari Kerber & Dúnia Elias

Vanessa Moreno & Salomão Soares

Yudith Rojas & Niccole Meza

Domingo (9)

Mathias 7 Cordas, Samuca do Acordeon & Bruno Silva

Daniel Maza, Hernán Jacinto & Pipi Piazzolla

Hamilton de Holanda Trio

Ingressos

Ingresso por dia

Inteira = R$ 110

Meia entrada = R$ 55

Passaporte presencial para todos os três dias: R$ 270 (meia entrada R$ 135)

Estacionamento

O Barra Shopping Sul possui estacionamento pago, com capacidade para 3,8 mil carros.

Bicicletários

Há bicicletários gratuitos localizados no estacionamento.

A programação em detalhes

Sexta-feira, dia 7 de março

Na primeira noite, o festival abre as portas com o show de Marcelo Corsetti e seu novo álbum (PHYRA). Figura histórica da música instrumental do Rio Grande do Sul, Corsetti tem 35 anos de carreira e 15 discos lançados.

No segundo show da noite, o público será brindado com a reunião inédita em Porto Alegre da Aquarela Carioca, que volta a tocar especialmente para o Santander Poa Jazz Festival.

Fundado em 1988, no Rio, o grupo é um dos mais importantes da cena jazz brasileira. Esteve atuante até 2020, reinventando Villa-Lobos, Led Zeppelin, Piazzolla, Caetano Veloso e temas folclóricos com inusitadas combinações de timbres.

O convite para o Santander Poa Jazz Festival levou a turma a retomar as apresentações em 2025, com Lui Coimbra (violoncelo e violão), Mário Sève (sax soprano, sax alto e flautim), Marcos Suzano (pandeiro e percussão), Paulo Muylaert (guitarra) e Paulo Brandão (baixo). Todos eles estarão juntos no show do Santander Poa Jazz Festival.

A terceira e última atração da primeira noite será Amaro Freiras, pianista conceituadíssimo, que vem tocando em turnês e festivais no Brasil, na Europa e na Ásia. Ele estará acompanhado de Sidiel Vieira (contrabaixo acústico) e Rodrigo "Digão" Braz (bateria). No roteiro, trará músicas que marcaram a sua discografia, desde o lançamento de “Sangue Negro” em 2016.

Sábado, dia 8 de março

No sábado (8), Dia Internacional da Mulher, o palco será comandado por elas.

O primeiro show da noite será o duo de pianistas Mari Kerber & Dúnia Elias, dois nomes importantes do Rio Grande do Sul, com trabalhos distintos. Dúnia transita desde o erudito e o tango até a MPB e a música instrumental brasileira. Mari (famosa pelo duelo de pianos no Encouraçado Butikin) é mais ligada ao jazz, ao blues e ao r&b. Juntas, elas prometem um grande show, com músicas autorais e arranjos especiais de músicas compostas por mulheres.

O segundo show da noite será de Vanessa Moreno & Salomão Soares. Ela é conhecida pela versatilidade vocal e por fazer uma fusão de MPB, jazz e música instrumental. Tem trajetória marcada por interpretações sofisticadas e parcerias com grandes músicos, como Gilson Peranzzetta e Fi Maróstica. Salomão já tocou com grandes nomes da música brasileira e integra o trio de Hamilton de Holanda, que se apresentará no domingo (9).

O último show de sábado será um encontro inédito de duas talentosas instrumentistas latino-americanas, a trombonista cubana Yudith Rojas e a jovem trompetista venezuelana Niccole Meza, com músicos brasileiros.

O show promoverá uma fusão entre os ritmos caribenhos e latino-americanos com a musicalidade brasileira, fortalecendo e valorizando a diversidade do jazz contemporâneo e as raízes culturais compartilhadas entre os países da América Latina.

Leia Mais O dia em que Os Replicantes recusaram um convite para se apresentar no Chacrinha

Domingo, dia 9 de março

Hamilton de Holanda Trio. Marcos Portinari / Divulgação

Na terceira noite, três trios subirão ao palco.

O primeiro será formado por Mathias 7 Cordas, Samuca do Acordeon & Bruno Silva, transitando pelo choro e jazz.

O segundo show será conduzido pelo cantor e baixista uruguaio Daniel Maza, o pianista argentino Hernán Jacinto e o baterista Pipi Piazzolla, neto de Astor Piazzolla. Eles apresentarão o seu primeiro álbum em trio “Vivo en Bebop” (Los Años Luz Discos), gravado em março de 2024 no emblemático clube de música de Buenos Aires.

O Santander Poa Jazz Festival será encerrado com o show de Hamilton de Holanda, junto aos talentosos Salomão Soares e Thiago "Big" Rabello, que formam um trio musical inigualável. Multipremiado improvisador, compositor e bandolinista, Hamilton lidera o grupo com seu bandolim de 10 cordas, um instrumento que ele reinventou.

O repertório será uma celebração da diversidade, com composições autorais como “Saudade do Rio” e “Sol e Luz”, além de arranjos modernos de clássicos da música brasileira (Tom Jobim, Djavan, Chico Buarque).

Mais detalhes

O Santander POA Jazz Festival é uma realização de Ministério da Cultura (governo federal), Branco Produções e Grezz, com patrocínio master de Santander, patrocínios de Crown Embalagens e Tramonto e apoio de Barra Shopping Sul, Instituto Cervantes/governo de Espanha, Cerveja Veterana, Pattissier e Instituto Ling. O evento tem curadoria de Carlos Branco e realização de Branco Produções e Grezz.

Sobre o Festival