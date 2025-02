Acidente entre ciclistas que resultou em um morto e um tetraplégico deve servir de alerta

A primeira coisa que me veio à cabeça ao ler a notícia de que um homem morreu e outro ficou tetraplégico em um acidente envolvendo duas bicicletas em Porto Alegre foi: podia ter sido eu, podia ter sido um amigo, podia ter sido meu pai (que pedala quase todos os dias).

Já fui atropelada por bikes duas vezes na nossa valorosa capital gaúcha: uma como pedestre e outra como ciclista (sim, acredite). Me machuquei, mas nada perto do que aconteceu nesse caso trágico, registrado no último domingo (9).