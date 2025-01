Um furacão chamado Liniker

Na noite desta terça-feira (21), a cantora apresentou seu show Caju (do álbum homônimo, com mais de 100 milhões de reproduções nas plataformas digitais) no Auditório Araújo Vianna lotado de gente de todas as cores e tribos. Nesta quarta-feira (22), haverá sessão extra, também esgotada. Vendidos em novembro, os ingressos acabaram em três horas.