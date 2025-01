ONG Doutorzinhos precisa de patrocinadores para seguir espalhando a "terapia do riso"

Depois de espalhar a "terapia do riso" para mais de um milhão de pessoas desde 2006, a ONG Doutorzinhos precisa de ajuda para manter os o trabalho. Sem patrocinadores para 2025, a iniciativa tem recursos para dar seguimento ao projeto como está apenas até março.

Mesmo que o trabalho dos "doutores" seja voluntário, a organização tem custos fixos com compra de material, cursos de formação e aperfeiçoamento, psicólogos, pesquisas e outras despesas administrativas. Para manter esta estrutura, é preciso ter uma garantia de recursos e, por isso, os patrocinadores via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) são fundamentais, explica Mauricio Bagarollo, fundador e coordenador da ONG, ou Dr. Zinho.

— Claro que valores menores são bem-vindos, mas eles não fazem com que o projeto consiga ser executado de forma completa — afirma.

— Eu e minha dupla tínhamos uma pequena dificuldade com crianças, aí a trabalhamos isso em encontros de duplas e a atuação foi se tornando bem orgânica. Temos que tomar muito cuidado com a sensibilidade dentro do hospital — exemplifica Kelly, mais conhecida como Dra. Keka Funé, sobre a importância dos encontros de formação continuada.