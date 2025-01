Oficina de fotojornalismo em Porto Alegre terá especialista em contar histórias através de imagens

Ele é um dos mais premiados repórteres fotográficos do Rio Grande do Sul. Mateus Bruxel , que atua em Zero Hora e GZH, dará uma oficina de fotojornalismo a partir deste sábado (25) em Porto Alegre.

As aulas serão na Fluxo - Escola de Fotografia, com um pouco de tudo:

Durante o curso (haverá mais um encontro no dia 1º de fevereiro), os alunos conhecerão o fluxo de trabalho de um fotojornalista e farão aulas práticas orientadas, com o objetivo de aplicar o que aprenderam e, principalmente, de contar histórias através de fotografias — especialidade de Bruxel.

Com 19 anos de carreira, o profissional venceu, entre outras distinções, o Prêmio Reportagem Especial – Enchentes de Maio de 2024, pela foto que você vê acima (da reportagem Passo de Estrela: A comunidade que desapareceu na margem do rio ).

Bruxel também se destacou no Grande Prêmio Petrobras de Jornalismo em 2015, no Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo (2013, 2016 e 2019), no Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental e no Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental. Foi duas vezes finalista do Prêmio Esso de Jornalismo.