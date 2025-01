Mestre churrasqueira Clarice Chwartzmann lança "guia essencial do churrasco"

Ela já formou mais de três mil assadoras Brasil afora e rodou o país falando da arte do assado, que deixou de ser uma exclusividade do universo masculino. Agora, Clarice Chwartzmann, colunista da plataforma Destemperados, celebra o lançamento de um e-book sobre o tema, chamado Do zero à magia da brasa: o guia essencial do churrasco.