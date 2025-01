Margarita com melancia e gengibre, pepino e hortelã? Saiba onde provar em Porto Alegre

Coquetéis com tequila, Contreau, limão e "otras cositas más".

Clássico dos clássicos, a Margarita , famoso coquetel de origem mexicana, desponta em novas e criativas versões neste verão. No Press Bar Restaurante, em Porto Alegre, ganhou até um menu exclusivo , novidade da temporada.

— Estou sempre antenada e decidi fazer novos experimentos. Já tivemos um revival da gin tônica, do negroni e dos spritz. A Margarita é a bola da vez. Vai bombar no verão europeu — diz Carla Tellini, à frente do Grupo Press, conhecida por antecipar tendências e cuidar pessoalmente das novidades gastronômicas de seus empreendimentos.