Concerto em Pelotas celebra a resiliência e a união do povo gaúcho durante a enchente

A faixa de areia da praia do Laranjal se transformará em palco para um grande evento musical neste sábado (25). A Orquestra Theatro São Pedro tocará o o espetáculo Sul em Concerto, às 20h, sob a regência do maestro Evandro Matté .

A apresentação vai homenagear a resiliência e a união do povo gaúcho durante a enchente de 2024. No repertório, estão clássicos da música regional, como Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, Mercedita e Castelhana. Além disso, o show terá participações especiais dos intérpretes Loma Pereira, Daniel Torres e Shana Müller , como solistas.

— O concerto reúne sucessos do cancioneiro gaúcho e obras históricas dos festivais nativistas em arranjos completamente revisitados. As novas interpretações levam composições consagradas a um universo diferente, proporcionando ao público a experiência de redescobri-las — destaca Matté.

O concerto faz parte da programação do 13º Festival Internacional Sesc de Música, um dos maiores espetáculos do gênero na América Latina , que reúne músicos, orquestras e bandas do mundo inteiro. O acesso ao evento é gratuito.

Além da praia do Laranjal, o festival promove apresentações artísticas em praças, igrejas, hospitais, no Mercado Público e no Theatro Guarany, em Pelotas. O evento também possui um eixo educativo, que reunirá mais de 350 jovens bolsistas vindos de outros estados do Brasil e países vizinhos para cursos de especialização musical com professores renomados mundialmente.