Com 50 artistas e mais de duas mil obras, galeria de arte aposta no 4º Distrito de Porto Alegre

Houve quem desistisse do 4º Distrito de Porto Alegre, polo de inovação da cidade, depois da catástrofe climática de 2024. Passado o susto, há quem aposte no recomeço.

É o caso da Ocre Galeria, um dos espaços de arte contemporânea mais vibrantes da Capital, que se prepara para inaugurar sua nova sede na região. A abertura ocorre nesta quinta-feira (23), a partir das 19h, com entrada franca.

O empreendimento é liderado por três craques: Mara Prates, que atuou por 30 anos na Bolsa de Arte, Félix Bressan, um dos mais destacados escultores gaúchos, e Nelson Wilbert, artista visual de mão cheia.

Em 2022, os três fundaram a Ocre em um antigo casarão no Centro Histórico. O negócio cresceu e foi preciso buscar um espaço maior para acomodar cerca de 2 mil trabalhos de 50 artistas parceiros.

Enquanto muitos empreendedores optaram por sair do 4º Distrito, Mara, Bressan e Wilbert fizeram o caminho contrário, apostando na ideia de que "um terço da cidade não pode simplesmente ser abandonado".

— É um ato de coragem. No início, a gente também não queria o 4º Distrito. Depois, percebemos que surgiram ótimas oportunidades lá, porque muitos espaços ficaram disponíveis — diz Wilbert.

O trio encontrou o lugar perfeito em um prédio de três andares na Av. Polônia (bairro São Geraldo), com o pé direito alto e estilo industrial (que combina muito bem com a proposta do lugar e lembra as melhores galerias de Nova York).

— Acreditamos muito que o 4º Distrito vai se tornar um polo cultural da cidade — projeta Mara, lembrando que as obras do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (Macrs) avançam a todo vapor nas proximidades.

Para garantir segurança em caso de uma nova enchente, a Ocre instalou o acervo no segundo e no terceiro andares. A sala de exposições fica no térreo, mas as obras podem ser facilmente retiradas e levadas para o alto de elevador.

— O acervo está mais seguro na nova sede do que estava no Centro Histórico, onde a água chegou na porta da galeria — diz Wilbert.

A inauguração

A nova sede. Camila Hermes / Agencia RBS

A abertura oficial, marcada para esta quinta-feira (23), das 19h às 22h, terá uma mostra coletiva preparada especialmente para a ocasião, com obras do próprio acervo. A exposição ficará em cartaz até 29 março, com entrada franca.

Serviço