Junior Achievement RS traz para o Estado as tendências e os desafios da educação apresentados durante evento em Dubai

Ex-ministro da Educação Rossieli Soares (esq.) e Aline Néglia no evento em Dubai. Arquivo pessoal / Divulgação

Líderes, educadores, inovadores e especialistas do setor educacional se reuniram no World Schools Summit, na última semana, para discutir os desafios e as oportunidades da área. O encontro, realizado este ano em Dubai, atraiu participantes de diferentes sistemas educacionais ao redor do mundo. A Junior Achievement RS (JARS) esteve representada pela diretora executiva Aline Néglia, que teve acesso aos conteúdos que estiveram em debate.

O destaque foi para o desenvolvimento de competências socioemocionais no currículo básico, inteligência artificial (IA) na educação e a preparação de jovens para o mercado de trabalho em um futuro repleto de incertezas.

— Como forma de reconhecimento do trabalho que está sendo realizado no Rio Grande do Sul, fui escolhida para representar a América Latina no JA Worldwide Fellows Program, um programa com o foco no desenvolvimento de lideranças, cuja graduação ocorreu dentro da conferência. Lá, nosso grupo de nove pessoas foi responsável por realizar uma dinâmica sobre como ensinar educação empreendedora para pré-adolescentes. Tivemos representantes de 14 países participando do nosso painel — conta Aline.

Durante o evento, foram abordados temas como inovação pedagógica, evolução das metodologias de ensino, integração de tecnologia na educação e o desenvolvimento de habilidades para o século 21. A diretora executiva da JARS destacou, também, os principais pontos apresentados no evento sobre o futuro da educação: