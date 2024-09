Qual a melhor forma de contar a história da enchente? Um casal de jornalistas escolheu a bicicleta. No final de julho, três meses depois da catástrofe climática, Eduardo Seidl e Raphaela Donaduce Flores partiram da beira do Guaíba, em Porto Alegre, até encontrar o mar, na praia do Cassino, em Rio Grande.