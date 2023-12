A capital gaúcha vai fechar o ano com 277 espaços públicos adotados pela comunidade. Segundo dados do programa Seja Parceiro de Porto Alegre, lançado em 2021 pela Secretaria Municipal de Parcerias, já são 109 praças e 149 canteiros e rótulas apadrinhados, além de 19 adoções especiais, como a Prainha do Iberê.