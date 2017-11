Conforme avança o cerceamento às atividades dos educadores, vai se alastrando o discurso de que política se aprende em casa, e só em casa, sob orientação e domínio dos pais. Os pais que me perdoem, mas a tomada de consciência política é necessariamente uma questão pública e jamais privada. Passa pelo social e não pode se restringir ao lar. Ninguém se torna cidadão entre as paredes de casa. Aprender a exercer a cidadania e aprender a pensar as estruturas políticas da sociedade são atos que exigem debate e confronto de ideias.

A escola é um dos últimos redutos onde se pode estabelecer uma noção de coletividade Júlia Dantas Escritora, autora do romance Ruína y Leveza

Restringir o acesso dos jovens a posicionamentos diversos não é educar, é apenas privar um indivíduo de sua autonomia intelectual. Isso não é questão de ser de esquerda ou de direita: pensamento crítico se constrói em todos os grupos sociais. Famílias que desejam ocultar e proibir opiniões, crenças e pontos de vista diferentes acabam apenas limitando a compreensão do mundo de seus filhos. Por medo, querem proteger os jovens de ideias que consideram perigosas, mas não percebem que o perigo está justamente na falta de capacidade analítica, essa que se fortalece por contraste, não por reforço.

Informações estão cada vez mais acessíveis a um toque do dedo, não é possível criar um filho dentro de uma caverna. Mas, se as crianças e adolescentes não tiverem a formação necessária para interpretar, filtrar e ressignificar as informações, aí sim estarão expostas a possíveis manipulações. Por isso a escola é fundamental na constituição da cidadania. Enquanto os espaços públicos são sucateados, enquanto a convivência nas ruas é cada vez mais limitada pela insegurança e pela falta de opções de qualidade e de baixo custo, enquanto nossos governantes, que deveriam gerir a coisa pública, se dedicam a seus interesses privados, a escola é um dos últimos redutos onde se pode estabelecer uma noção de coletividade.

Se, por um lado, a internet amplia nossos horizontes para além do palpável, a vida urbana nos empurra para dentro de condomínios cercados com muros altos e para centros de consumo envidraçados. O mundo aumentou, mas a cidade encolheu e, com ela, o contato direto com os outros que moram no mesmo lugar que a gente. Os espaços que compartilhamos com os outros não propiciam trocas. Os outros se tornam uma massa disforme, desagradável, que engarrafa o nosso trânsito e que fala bobagens nas redes sociais. E assim esquecemos que nós também somos os outros dos outros: somos o trânsito, somos considerados idiotas por alguns, e o espaço público – gostemos ou não – pertence a todos. E, no espaço público, tanto a rua quanto o debate político, ou aprendemos a ouvir o outro ou falamos sozinhos.