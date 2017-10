Júlio Cordeiro / Agencia RBS

Depois do primeiro Mulherio das Letras, evento que reuniu centenas de escritoras em João Pessoa, fiquei pensando na importância de celebrar as mulheres que escrevem, quando, em teoria, não deveria haver diferença entre nós e os colegas homens. Mas eis que, na mesma semana, Débora Ferraz, escritora e doutoranda em Letras, autora de Enquanto Deus Não Está Olhando, contou da vez que certo Fulano, outro escritor publicado, dissera que o livro era bom demais para ter sido escrito por uma mulher. "Tem alguém por trás disso", ele concluiu, pois "mulheres não pensam assim". Quer dizer, a mulher escreve 50 páginas, ganha dois importantes prêmios nacionais e escuta que o livro não é dela.

Pelo menos três vezes as pessoas tentaram me elogiar dizendo: "Muito bom, você escreve como um homem". Nunca consegui responder, em parte porque não entendo o que isso significa. Consultei amigos escritores e eles me garantiram que não escrevem com o pênis, então acho que a gente trabalha mais ou menos do mesmo jeito. Mas tá aí. A mulher vai lá, passa 10 anos estudando narrativas e desenvolvendo uma voz autoral pra ouvir que escreve como homem.

Nesses casos, a mulher tem duas escolhas. Opção A: exibir um sorriso amarelo e seguir a vida. Opção B: explicar que há machismo nem tão oculto nessas declarações. Só que, se você escolhe a opção B, corre o risco de ouvir que é mimimi, você vê problema em tudo ou, pior, você não entendeu o que o cara quis dizer. Ou seja, para não perder um segundo repensando uma postura, o cara diz que você não tem capacidade de entendê-lo, e, se você questionar, ele vai dizer que você não entendeu o que ele queria dizer quando disse que você não entendia o que ele tinha dito. É uma retórica mágica. Eu queria ter a cara de pau necessária para esse tipo de preguiça intelectual, porque essas pessoas que dispensam fazer sentido, essas pessoas não sentem necessidade de sorrisos amarelos.

Essas são as pessoas que acham que as mulheres devem se restringir ao "universo feminino". Gostaria muito de saber onde fica esse universo e por qual fenômeno as coisas que importam a metade da população mundial vão parar lá. A guerra é um tema humano, embora majoritariamente feita por homens. O parto é um tema feminino, embora não haja ser humano que não tenha chegado ao mundo por meio de um. Quando mulheres tentam atravessar esses universos, a reação vem na forma de desconfiança.

Então, em geral, diante dessas acusações, dou uma risada sem graça. Às vezes porque fico pasma. Às vezes porque cansada de gastar saliva. Depois bate a culpa: “Será que eu devia ter dito algo?”, pergunto às amigas quando nos juntamos no bar para transformar esses absurdos em riso de verdade. É um riso cansado, às vezes indignado, mas sempre catártico, porque nos prepara, escritoras, aeronautas, trabalhadoras de construção, professoras, todas as mulheres, para a próxima vez que alguém vai questionar nossa inteligência com base nos nossos cromossomos.