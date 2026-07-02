Recursos de pedágios de rodovias ajudam a reconstruir municípios atingidos pela enchente no RS

Município de Taquari é um dos que recebeu treinamento Tiago Magdantz / Divulgação

Parte do valor pago em pedágio nas rodovias do grupo Motiva pelo Brasil está auxiliando dez municípios gaúchos para se protegerem melhor dos eventos climáticos. Ao todo, R$ 12 milhões estão sendo investidos ao longo de quatro anos.

Na Região Metropolitana são beneficiadas as cidades de Cachoeirinha, Esteio, Gravataí, Nova Santa Rita, Sapucaia e Triunfo. No Litoral, os municípios de Terra de Areia e Três Cachoeiras foram selecionados. Taquari, no Vale do Taquari, e Montenegro, no Vale do Caí, completam a lista.

Essas cidades foram selecionadas por terem apresentado vulnerabilidade durante as enchentes e por serem cidades onde a concessão da Motiva ViaSul atua.

O objetivo da ação é preparar esses municípios para eventos extremos, a fim de reduzir perdas humanas, e protegê-los de prejuízos econômicos.

— Enfrentar a emergência climática exige essa determinação. É um projeto construído por muitas mãos — explica a gerente de responsabilidade social do Instituto Motiva, Jessica Trevisan.

O projeto começou a ser desenvolvido no ano passado e foi dividido em quatro etapas. A primeira buscou identificar os gargalos e as prioridades. As prefeituras são informadas sobre os riscos de desastres aos quais os municípios estão expostos. Depois disso, os agentes públicos recebem treinamentos.

Como cada município tem preocupações diferentes, os planos de ação e de contingência são específicos. Segundo o Instituto Motiva, em Três Cachoeiras, o primeiro plano de contingência do município foi desenvolvido. Em Gravataí, um núcleo de voluntários da Defesa Civil foi organizado.

O treinamento também possibilita ensinar as prefeituras sobre como buscar recursos públicos e privados. Ao final dos quatro anos, as prefeituras devem conseguir executar as ações necessárias.

Em Terra de Areia, por exemplo, o município passou a contar com um novo plano de contingência contra desastres e um plano de comunicação para que a população tenha acesso claro e rápido a informações essenciais. O assunto foi levado também para as escolas e a participação de voluntários foi estruturada na comunidade de Sanga Funda. Além disso, a Defesa Civil do município ganhou um veículo próprio.

— Nesse período, conseguimos implementar avanços que dificilmente teríamos alcançado sozinhos — avalia o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Terra de Areia, Belchior Braga.